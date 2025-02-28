Компания подтвердила существенное превосходство новинок над Radeon RX 7900 GRE

AMD анонсирует новое поколение видеокарт Radeon RX 9000, основанных на архитектуре RDNA 4. Первопроходцами в этой серии стали модели Radeon RX 9070 XT и RX 9070. Компания решила сконцентрироваться на наиболее востребованном геймерами ценовом сегменте. В отличие от Nvidia, способной инвестировать во все категории, включая энтузиастский рынок, AMD предпочла сосредоточиться на производительном и массовом сегментах. Текущая стратегия AMD заключается в увеличении своей доли на рынке, и позиционирование RDNA 4, по их мнению, станет началом успешной серии.

Видеокарта AMD Radeon RX 9070 использует полноценный чип Navi 48, включающий 3584 ядра, организованные в 56 вычислительных блоков. Архитектура также предусматривает 56 ускорителей трассировки лучей и 112 специализированных блоков для ускорения задач искусственного интеллекта. Эталонная частота графического процессора достигает 2520 МГц. Энергопотребление платы составляет 220 Вт, что на 25 Вт меньше, чем у модели Radeon RX 7700 XT.

Карта оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей на скорости 20 Гбит/с через 256-битную шину. Это обеспечивает пропускную способность памяти в 640 ГБ/с. Поддерживается интерфейс PCIe 5.0 x16, а в референсном дизайне предусмотрено два 8-контактных разъёма питания, хотя данная версия не поступит в розничную продажу.

Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT использует модифицированный чип Navi 48, включающий 64 вычислительных блока, что соответствует 4096 ядрам. В дополнение к этому, графический процессор предлагает 64 блока для обработки трассировки лучей и 128 специализированных ускорителей ИИ. Базовая тактовая частота GPU достигает 2970 МГц, что позволяет рассчитывать на версии с заводским разгоном, превышающим 3 ГГц. Заявленное энергопотребление составляет 304 Вт. В плане памяти характеристики идентичны.

По информации, видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT демонстрирует в среднем 42-процентное улучшение производительности в 4K Max и 38-процентное в 1440P Max по сравнению с Radeon RX 7900 GRE. В играх с обычной растеризацией прирост может достигать 44%, а в играх с трассировкой лучей – до 68%. Компания также проводит сравнение RX 6900 XT и RTX 3090, чьи цены составляли 999 и 1499 долларов соответственно, однако, более уместно было бы сопоставить их с 7900 XTX или RTX 4090, учитывая их аналогичную стоимость.

Что касается Radeon RX 9070, AMD заявляет о среднем повышении производительности на 21% в разрешении 4K и на 20% в 1440p по сравнению с 7900 GRE. В играх с нативной растеризацией RX 9070 превосходит 7900 GRE на 28%, а в играх с трассировкой лучей – на 34%. Производительность RX 9070 сопоставляется с предшественниками, такими как RX 6800 XT и RTX 3080. Новейшая карта опережает 6800 XT на 38%, а RTX 3080 – на 26%.

Ожидаемая стоимость AMD Radeon RX 9070 XT составит 599 долларов, что позиционирует её между RTX 5070 и RTX 5070 Ti по рекомендованной цене. Это на 100 долларов дороже, чем RX 7900 GRE, которую сейчас можно найти за 499 долларов. В свою очередь, RX 9070 будет стоить 549 долларов, как и RTX 5070, однако, RDNA 4 предложит больший объем видеопамяти, что сделает её сильным конкурентом.