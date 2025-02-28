Три человека были обвинены в предоставлении ложной информации о пункте доставки товаров

Согласно информации, предоставленной CNA, сингапурская полиция и таможня провели рейды, в результате которых были задержаны девять человек. Помимо этого, троим лицам были предъявлены обвинения в предоставлении ложной информации о конечном пункте доставки товаров.

В годовых отчётах Nvidia указывалось, что 22% счетов компании приходятся на Сингапур. Отмечается, что двое из троих обвиняемых в сговоре с целью обмана поставщика серверов являются гражданами Сингапура. Третий обвиняемый – гражданин Китая, которому предъявлено обвинение в мошенничестве посредством предоставления недостоверных сведений. Двум гражданам предъявлены обвинения в незаконной отправке товаров лицам, не имеющим полномочий конечных получателей, вопреки их заявлениям. Гражданин Китая также обвиняется в предоставлении ложных сведений о конечном получателе товаров, указав компанию Luxuriate Your Life.

Предоставление заведомо ложных сведений является тяжким преступлением в Сингапуре и может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В связи с экспортными ограничениями, введенными Соединенными Штатами, Nvidia столкнулась с невозможностью экспортировать значительную часть своих графических процессоров для искусственного интеллекта в Китай.

По словам генерального директора Дженсена Хуанга, современные модели искусственного интеллекта требуют в сто раз больше вычислительной мощности, чем предыдущие версии, что обусловлено прогрессом в технологиях обработки данных. В связи с этим Nvidia пытается убедить администрацию Трампа в том, что старые чипы, поставляемые в Китай, не дадут стране возможности обогнать США в сфере искусственного интеллекта.