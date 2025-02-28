Красный гигант всё же представил эталонные версии видеокарт

Теперь известны предполагаемые цены на графические процессоры RDNA 4 от AMD. Информация была раскрыта AMD China на мероприятии, предназначенном для партнёров и представителей СМИ. Главным событием стала презентация рекомендованных цен. Согласно озвученным данным, Radeon RX 9070 XT будет предлагаться за 4999 юаней, что примерно 690 долларов США, а базовая модель без приставки XT – за 4499 юаней — около 620 долларов США, что в целом согласуется с предыдущими утечками.

Следует подчеркнуть, что эти цены актуальны для китайского рынка, а до мирового релиза остаётся некоторое время. Практика показывает, что цены обычно похожи, но из-за региональных налогов в некоторых странах, например, в ЕС, они могут быть выше. AMD также показала эталоннве модели RX 9070 с двумя и тремя вентиляторами, которые, как сообщалось ранее, изначально не поступят в розничную продажу.

Если сопоставить стоимость RX 9070 с конкурирующими решениями Blackwell 70 от NVIDIA, то она соответствует рекомендованной цене GeForce RTX 5070. Однако, всем известно, что доступность видеокарт RTX 5000-й серии вызывает вопросы. В то же время, Radeon RX 9070 XT предлагает существенно более выгодное предложение по сравнению с RTX Blackwell, демонстрируя разницу в цене почти в 20% относительно GeForce RTX 5070 Ti. Кроме того, она обеспечивает значительно лучшее соотношение цены и производительности в сравнении с GeForce RTX 4080, которая, по некоторым данным, демонстрирует схожие результаты в синтетических тестах.