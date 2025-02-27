В сеть просочились фотографии печатной платы для премиальной видеокарты от GALAX

Представлено изображение печатной платы для GeForce RTX 5090 HOF OC LAB нового поколения от GALAX. Модели данной линейки славятся своими продвинутыми конструкциями плат и потенциалом для разгона. Сейчас компания разрабатывает дизайн RTX 5090 нового поколения с использованием высокопроизводительной печатной платы.

Важно отметить, что представленный вариант – это 5090D, предназначенный для китайского рынка, а не стандартный RTX 5090. Ожидается выпуск обеих версий. Судя по всему, карта использует отобранные чипы GB202 и модули памяти GDDR7, гарантируя максимальную производительность и возможности разгона. Точные тактовые частоты графического процессора пока неизвестны. Над выходами дисплея расположена кнопка 1-Click OC для переключения между профилями BIOS.

Видеокарта GALAX GeForce RTX 5090 HOF OC LAB, выполненная в фирменном белом цвете GALAX, имеет мощную систему питания с 38 фазами, хотя на плате предусмотрено место для 40 дросселей. Несмотря на наличие одного 16-pin разъёма, на плате есть место для распайки второго. Это может указывать на прототипный статус представленного образца. По бокам платы расположены точки замера напряжения, а также пять разъёмов для подключения вентиляторов и RGB-подсветки.

Согласно информации от инсайдера, GALAX GeForce RTX 5090 HOF OC LAB получит обновлённые крепежную пластину и заднюю панель, что сделает существующие системы охлаждения HOF OC LAB несовместимыми. В данном случае, система охлаждения и радиатор графического процессора были разработаны Future Mach и используют комбинацию меди и алюминия. Ожидается, что финальная версия видеокарты будет представлена в скором времени.