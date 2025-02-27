Представлено изображение печатной платы для GeForce RTX 5090 HOF OC LAB нового поколения от GALAX. Модели данной линейки славятся своими продвинутыми конструкциями плат и потенциалом для разгона. Сейчас компания разрабатывает дизайн RTX 5090 нового поколения с использованием высокопроизводительной печатной платы.
Важно отметить, что представленный вариант – это 5090D, предназначенный для китайского рынка, а не стандартный RTX 5090. Ожидается выпуск обеих версий. Судя по всему, карта использует отобранные чипы GB202 и модули памяти GDDR7, гарантируя максимальную производительность и возможности разгона. Точные тактовые частоты графического процессора пока неизвестны. Над выходами дисплея расположена кнопка 1-Click OC для переключения между профилями BIOS.
Видеокарта GALAX GeForce RTX 5090 HOF OC LAB, выполненная в фирменном белом цвете GALAX, имеет мощную систему питания с 38 фазами, хотя на плате предусмотрено место для 40 дросселей. Несмотря на наличие одного 16-pin разъёма, на плате есть место для распайки второго. Это может указывать на прототипный статус представленного образца. По бокам платы расположены точки замера напряжения, а также пять разъёмов для подключения вентиляторов и RGB-подсветки.
Согласно информации от инсайдера, GALAX GeForce RTX 5090 HOF OC LAB получит обновлённые крепежную пластину и заднюю панель, что сделает существующие системы охлаждения HOF OC LAB несовместимыми. В данном случае, система охлаждения и радиатор графического процессора были разработаны Future Mach и используют комбинацию меди и алюминия. Ожидается, что финальная версия видеокарты будет представлена в скором времени.