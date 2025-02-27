Младшая модель унаследует диагональ от предшественницы, а Tab S10 FE+ получит 13,1-дюймовую панель

Предполагается, что Samsung представит новые модели, продолжающие линейку Galaxy Tab S9 FE, выпущенную в 2023 году. Как и ранее, ожидается две версии: Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+, которые займут нишу более доступных устройств по сравнению с Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra. Точные сроки анонса пока неизвестны, но некоторые характеристики грядущих планшетов на Android уже просочились в сеть.

Информацию о размерах экранов, объёме оперативной памяти и накопителях раскрыл Роланд Квандт. Утверждается, что Galaxy Tab S10 FE унаследует 10,9-дюймовый экран от предшественника. В то же время, Galaxy Tab S10 FE+ получит увеличенный до 13,1 дюйма дисплей, превосходящий 12,4-дюймовую панель Galaxy Tab S9 FE+.

Увеличенный экран Galaxy Tab S10 FE+ сделает его больше, чем 12,4-дюймовый Galaxy Tab S10+, но меньше, чем 14,6-дюймовый Galaxy Tab S10 Ultra. На данный момент пока нет сведений о типе дисплея новых моделей Fan Edition. Согласно информации из надёжного источника, Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+ будут оснащены оперативной памятью до 12 ГБ и встроенным хранилищем на 256 ГБ. Для старшей модели это не является нововведением, однако, для базовой версии это значительный шаг вперёд, так как текущая модель, Galaxy Tab S9 FE, предлагает максимум 8 ГБ оперативной памяти.

Несмотря на то, что многие детали остаются неясными, предварительная информация указывает на то, что линейка Galaxy Tab S10 FE будет использовать чип Exynos 1580. Это восьмиядерный процессор с четырьмя ядрами Cortex-A720 и четырьмя ядрами Cortex-A520. За графику будет отвечать графический процессор Xclipse 540 на базе архитектуры RDNA. Ранее сообщалось, что Galaxy Tab S10 FE также будут поддерживать стилус, связь 5G и защиту от пыли и влаги IP68.