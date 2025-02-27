Британские власти готовы пожертвовать неприкосновенностью аварского контента ради развития технологии

Свыше тысячи знаменитых музыкантов объединились для создания необычного музыкального альбома, состоящего из тишины. Этот проект является акцией протеста против запланированных поправок в британском законодательстве об авторском праве. Они могут позволить корпорациям использовать произведения, защищённые авторским правом, для обучения систем искусственного интеллекта без необходимости получения лицензии.

Предлагаемые изменения в законе об авторском праве направлены на то, чтобы ускорить прогресс в области ИИ. В настоящее время правительство Великобритании изучает предложения, которые позволят компаниям, занимающимся разработкой ИИ, законно использовать онлайн-контент для анализа данных, игнорируя действующие законы об авторском праве. Представитель Департамента науки, инноваций и технологий (DSIT) отметил, что текущая система авторского права и ИИ в Великобритании препятствует полному раскрытию потенциала творческих индустрий, СМИ и сектора ИИ, что, по мнению сторонников реформы, является неприемлемым. Министерство заявило, что окончательные решения ещё не приняты, и дальнейшие шаги будут предприняты только после разработки практического плана, отвечающего всем поставленным целям.

Предложенные механизмы включают так называемый принцип сохранения прав для творцов, однако, он предполагает опцию отказа, требующую активных действий от авторов для запрета использования их произведений. Противники указывают на сложность для отдельных художников в уведомлении всех ИИ-платформ о запрете на применение их работ, при условии, что правообладатели вообще осведомлены об этих сервисах.

В ответ на это, британское креативное сообщество инициировало акцию, чтобы подчеркнуть потенциальные последствия изменений. По утверждению организаторов, к инициативе присоединились свыше тысячи деятелей искусства. Проект поддерживает как новое поколение артистов, включая Дэна Смита из Bastille, так и зарубежные звезды, например, кинокомпозитор Ханс Циммер и американская вокалистка Тори Амос. На веб-сайте кампании представлен список из 722 участвующих художников и групп.

Тем не менее, альбом нельзя назвать полностью бесшумным. В заброшенных студиях и концертных площадках были созданы треки длительностью около трёх-четырёх минут, цель которых — подчеркнуть потенциальные риски, связанные с новым законопроектом. Композиции, числом двенадцать, объединенные названиями, составляют прямое заявление: «Правительству Великобритании не следует разрешать кражу музыкального контента в угоду корпорациям, развивающим искусственный интеллект».