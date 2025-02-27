Устройство выйдет на международный рынок во втором квартале текущего года

В то время как внимание общественности часто привлекают складные гаджеты от Samsung, OPPO и Xiaomi, Motorola исторически является одним из пионеров в этой области. Ожидается, что компания продолжит развивать это направление, представив новые модели в скором времени. Речь идёт о линейке Razr 2025, которая уже не за горами.

Согласно информации, полученной от инсайдера Smart Pikachu, Motorola планирует выпустить новый складной телефон во втором квартале текущего года. Предполагается, что этим устройством станет Razr 60 Ultra, который, как ожидается, будет представлен на международном рынке под названием Razr+ 2025. Точные сроки появления нового складного смартфона во втором квартале пока не раскрываются, однако, учитывая, что предыдущие модели выходили в июне, можно предположить, что и эта новинка будет представлена примерно в то же время.

Согласно имеющейся информации, Razr+ 2025 получит 6,9-дюймовый внутренний экран и 4-дюймовый внешний дисплей, что полностью совпадает с размерами прошлогодней модели. Razr+ 2024 был оснащён процессором Snapdragon 8s Gen 3, и, вероятно, его преемник будет использовать аналогичное железо. Источник утверждает, что устройство будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite с оптимизированным энергопотреблением. Предполагается, что это может быть либо еще не выпущенный Snapdragon 8s Elite, либо версия Snapdragon 8 Elite с уменьшенным количеством ядер, специально разработанная для складных устройств.