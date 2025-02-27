В 2027 этот показатель может вырасти до 39%

Китайские компании, специализирующиеся на производстве чипов и кремния, оказывают значительное влияние на глобальный рынок, создавая трудности для западных производителей, стремящихся конкурировать с их масштабным производством и ценами. Эксперты отрасли прогнозируют китайский шок в сфере производства микросхем, и некоторые компании уже сталкиваются с ощутимым давлением.

Производство чипов по устаревшим технологическим нормам, как правило, более 20 нм, играет важную роль для производителей чипов, не занимающихся передовыми разработками. Эти узлы в основном используются в бытовой электронике и автомобильной промышленности, а их выпуск и производство кремниевых пластин, используемых для их создания, обеспечивают ценные источники дохода, необходимые для финансирования исследований и разработок в области чипов.

Тем не менее, к 2025 году конкуренция с китайскими предприятиями, предлагающими значительно более низкие цены, станет для западных компаний практически невозможной. Ограничения, введённые США и затрудняющие доступ китайских фирм к передовым технологиям и оборудованию, привели к тому, что китайский полупроводниковый сектор переориентировался на выпуск устаревших чипов для удовлетворения внутреннего спроса. Прогнозируется, что к концу текущего года китайские фабрики будут контролировать 28% мирового производства таких чипов.

Компания Wolfspeed, некогда лидирующая на рынке кремниевых пластин, после сокращения 20% штата пытается восстановить свои позиции, так как её акции упали в цене на 96% за три года. Onsemi, полупроводниковая компания из Аризоны, также объявила о сокращениях, затронувших 9% её сотрудников. И хотя не все увольнения напрямую связаны с китайской конкуренцией, правительство Соединённых Штатов предупреждает, что быстрое расширение производства устаревших чипов в Китае негативно скажется на американской промышленности.

Широкое распространение отрасли по всему Китаю приводит к появлению множества новых конкурентов для западных фирм. Тем не менее, такое расширение сопряжено с опасностью значительного превышения предложения. Прогнозируется, что доля Китая на рынке освоенных технологий увеличится до 39% к 2027 году.