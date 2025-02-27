В январе было выпущено почти на 32% меньше машин, чем месяцем ранее

Согласно информации от Росстата, в январе российские предприятия произвели 54,4 тысячи легковых машин. Это демонстрирует увеличение на 20% в сравнении с январём прошлого года, однако, наблюдается снижение на 31,6% относительно декабря 2024 года. Другие сегменты автомобильной промышленности также зафиксировали значительное сокращение объёмов.

Например, выпуск автобусов с максимальной массой свыше 5 тонн в январе составил всего 529 единиц, что соответствует 29% от объёма производства в декабре. Производство грузовых автомобилей достигло 8,9 тысячи штук, что отражает сокращение почти на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и на 40% по отношению к декабрю прошлого года.

Выпуск автомобильных кузовов упал на 41,5% в годовом исчислении. Объём производства двигателей внутреннего сгорания достиг 13,5 тысячи единиц, составив лишь 73,8% от декабрьского показателя и уступив 7,2% январю 2024 года.

Рост годового выпуска легковых автомобилей обусловлен появлением на рынке ряда новых моделей. Так, в Ульяновске стартовало производство пикапов марки Sollers, а калининградский Автотор освоил сборку рамного внедорожника BAIC BJ60.

В перспективе, наращивание объёмов выпуска легковых машин в России возможно, в частности, благодаря возобновлению работы бывшего завода Volkswagen в Калуге. Там планируется наладить выпуск кроссоверов под маркой Tenet, и, по прогнозам, к концу года предприятие сможет выйти на производственную мощность в 110 тысяч автомобилей в год.