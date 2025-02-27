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Zelikman
Apple планирует выпускать бюджетные модели iPhone E ежегодно
В компании считают, что это поможет повысить общее количество продаж

Apple iPhone 16e позиционируется как наследник iPhone SE 3-го поколения и наиболее доступный вариант в рамках серии iPhone 16. После выпуска iPhone SE в 2016, 2020 и 2022 годах, компания Apple планирует перейти к более частому выпуску новых, более дешевых моделей iPhone в будущем.

По прогнозам аналитиков CIRP, релиз iPhone 17e ожидается приблизительно через год, а именно примерно через полгода после дебюта линейки iPhone 17.  Подобный подход отражает стратегию Google, где модели Pixel A, предлагаемые по более низкой цене, как правило, появляются на рынке спустя некоторое время после запуска флагманских версий каждой серии. Предполагается, что пересмотр стратегии произошел из-за скромных показателей iPhone SE, чья доля в общем объёме продаж iPhone в 2024 году составила лишь 5%.

Впрочем, с релизом iPhone 16e Apple, вероятно, рассчитывает воссоздать триумф iPhone 5c 2013 года. iPhone 16e, как ожидается, предложит актуальный дизайн и основные функции флагманских моделей, но с некоторыми упрощениями, такими как отсутствие MagSafe или сверхширокоугольной камеры. Возможно, доплата за старший iPhone 16 окажется оправданной. Аналитики CIRP полагают, что iPhone 16e выглядит более привлекательным решением, чем iPhone SE, и, как следствие, продемонстрирует более высокие продажи.

#смартфоны #apple #технологии #iphone e
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