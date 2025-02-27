Во время езды в автомобили слышен ощутимый аэродинамический шум, но в сервисе не заявляют, что для этого дефекта нет никакого другого решения

Столкнувшись с проблемой повышенного шума в салоне Cybertruck, владелец получил неожиданное решение от авторизованного сервисного центра Tesla. Как сообщает Carscoops, жалоба касалась чрезмерного гула во время езды, и механики предложили заклеить проблемные места обычным скотчем.

В сервисе заявили, что аэродинамический шум – типичная особенность Cybertruck. Однако, протестировав другую машину, владелец убедился, что в ней значительно тише. После этого специалисты признали, что шум возникает из-за воздушной турбулентности вокруг передних кузовных панелей, но подчеркнули, что из-за уникального дизайна отрегулировать зазоры между ними невозможно. В сложившейся ситуации единственным выходом было герметизировать зазоры, но это привело бы к невозможности использования крышки переднего багажного отделения.

Журналисты сообщают, что сталкивались с похожими претензиями от владельцев электромобилей Tesla, включая не только Cybertruck, но и Model 3 и Model Y. При этом подчеркивается, что аэродинамический шум в электрокарах может быть более ощутимым из-за отсутствия маскировки звуком двигателя внутреннего сгорания.

В Китае компания активно пресекает критику, подавая иски против недовольных клиентов и блогеров и в большинстве случаев выигрывая их. К такому заключению пришли аналитики AP, изучив доступные судебные данные.