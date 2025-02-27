Компания при этом предлагает полную информацию о результатах процессора в Cinebench R23 и двухлетнюю гарантию

Компания Thermal Grizzly предлагает услугу скальпирования для владельцев AMD Ryzen 7 9800X3D. Пока что это единственный чип, доступный с уже удаленным IHS, но в скором времени аналогичная опция появится и для Ryzen 9 9950X3D. Ввиду сложности процесса и необходимости использования точного оборудования, Thermal Grizzly выполнит делейдинг более качественно и безопасно, чем при самостоятельной попытке.

В своем журнале Thermal Grizzly объявила о запуске новой инициативы: предложение CPU Ryzen 7 9800X3D без интегрированной крышки теплораспределителя (IHS) с расширенной двухлетней гарантией. Это значительно безопаснее, чем попытки самостоятельной разборки. В рамках этого процесса применяется Delid-Die-Mate и специализированная печь для аккуратного удаления крышки с процессоров. Далее следует тщательная очистка, после чего процессор отправляется заказчику.

В комплект поставки входит сам процессор, его родной IHS, а также документация с результатами тестов, проведенных после снятия крышки. Производительность процессора без IHS оценивается в бенчмарках, таких как Cinebench R23, с использованием высокоэффективной системы охлаждения. Результаты этих тестов протоколируются и предоставляются в комплекте. Дополнительно, на USB-носителе содержатся скриншоты тестов и микроскопическое изображение процессора без крышки.

Для улучшения теплоотдачи процессоров без крышки Thermal Grizzly предлагает специализированные решения, такие как Mycro Direct-Die и Mycro Direct-Die Pro, а также продвинутые радиаторы. Однако, стоит учитывать, что эти компоненты, хотя и эффективны, значительно увеличивают общую стоимость процессора.

Например, стоимость процессора AMD TG Delidded Ryzen 7 9800X3D от Thermal Grizzly составляет 712,95 доллара США с учетом НДС и доставки. Это примерно на 233 доллара США превышает рекомендованную производителем цену на 9800X3D, которая составляет 479 долларов.