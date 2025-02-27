Видеокарта показала результаты на уровне 20 700 очков.

По-видимому, это повторное появление AMD Radeon RX 9070 XT в FurMark, но теперь с явным отображением наименования видеокарты. Один из пользователей поделился результатами тестирования FurMark на форуме AnandTech, раскрыв название и производительность видеокарты.

Тестирование проводилось в OpenGL при FullHD с отключённым MSAA, с 10-минутным стресс-тестом ускорителя. Хотя FurMark не идеален для сравнения производительности видеокарт, он предоставляет более точные данные, чем Geekbench. В качестве образца использовалась разогнанная с завода версия Radeon RX 9070 XT Gaming OC от Gigabyte, набравшая 20 732 очка с результатом 345 FPS.

Важно отметить, что использовались драйверы Linux Mesa 25.0, выпущенные несколькими днями ранее с официальной поддержкой RDNA 4. Наиболее близкий результат при идентичных параметрах, зафиксировал 20 702 очка с 344 FPS у GeForce RTX 4080 под управлением Windows. Хотя сценарии тестирования и отличаются, RX 9070 XT демонстрирует себя на уровне.

Предыдущие тесты уже указывали на способность RX 9070 XT соперничать с RTX 4080, что подтверждается и недавним испытанием FurMark. В этом тесте RX 9070 XT достигла 7979 баллов, что сопоставимо с 8030 баллами RTX 4080 при 4K.

Как видно из окна бенчмарка, даже при 100% нагрузке и после 10 минут стресс-теста, RX 9070 XT едва нагревается до 55 градусов. Обычно, FurMark способен значительно быстрее довести температуру вашей видеокарты до 80 градусов, чем другие тесты. Серия RX 50 показывает хорошие результаты в плане нагрева, но от видеокарты на архитектуре RDNA 4 можно ожидать еще большего.

Далее, пользователь представил скриншот Superposition бенчмарка с пресетом FullHD Extreme. RX 9070 XT получила 14 534 балла, что сложно сопоставить с результатами RTX 4080 или других аналогичных видеокарт, поскольку отсутствуют данные со схожими настройками на Linux-драйверах.