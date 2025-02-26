Россия не намерена завершать конфликт по нынешней линии боевого соприкосновения. При таком раскладе часть российской территорий останется под контролем Киева

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что завтра в Стамбуле состоится встреча дипломатов России и США. Основной темой переговоров станет работа посольств двух стран. Лавров подчеркнул, что подобные встречи важны для поддержания каналов коммуникации и улучшения отношений.

В ходе своего выступления глава МИД также затронул ряд ключевых вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Он категорически отверг возможность размещения европейских миротворцев на территории Украины, заявив, что такие действия не способствуют урегулированию конфликта. По его словам, Европа пытается подорвать процесс мирных переговоров.

Лавров подчеркнул, что Россия не намерена останавливать боевые действия на линии соприкосновения. Это противоречит конституции Российской Федерации, и ряд регионов в настоящий момент находятся под оккупацией украинскими формированиями. Он также затронул вопросы экономического сотрудничества, отметив, что приглашение иностранных инвесторов к участию в проектах на территории России подразумевает всю территорию страны в соответствии с Конституцией.

Что касается замороженных российских активов за рубежом, Лавров сообщил, что конкретных разговоров на эту тему не велось. В администрации Трампа, судя по всему, не видят никаких проблем в их разморозке. Однако, европейские страны ищут способ использовать изъять их в пользу Украины.