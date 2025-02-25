По мнению инсайдера, в будущем этот рекорд можно будет преодолеть при использовании премиальных исполнений.

Ожидается, что видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT будет представлена уже в конце текущего месяца, а первые сведения говорят о пиковой частоте графического процессора в 2970 МГц. До настоящего времени отсутствовала конкретная информация о возможностях разгона этих новых графических адаптеров.

Однако, согласно сообщению в X (ранее Twitter), опубликованному известным инсайдером в сфере компьютерного оборудования Томасом Гавронским, видеокарту AMD Radeon RX 9070 XT удалось разогнать с базовой частоты 2970 МГц до впечатляющих 3244 МГц, при этом максимальное энергопотребление составило 329 Вт. Это означает увеличение тактовой частоты на 274 МГц и повышение мощности на 25 Вт по сравнению со стандартными параметрами.

Испытания видеокарты проводились в бенчмарке Unigine Heaven, но информация о стабильности разгона отсутствовала. Однако, судя по всему, карта продержалась на указанной частоте не менее десяти секунд, что говорит о её работоспособности в начале теста. Температура графического процессора также оставалась в пределах нормы, достигая всего 50 градусов, что свидетельствует о возможности дальнейшего увеличения производительности RDNA 4.

Для справки, самая разогнанная версия AMD Radeon RX 7900 XT с воздушным охлаждением, согласно данным сайта HWBot, смогла достичь частоты 3230 МГц. Это на 480 МГц выше базовой частоты. Учитывая, что это были предварительные тесты, вероятно, с использованием стандартных настроек BIOS RX 9070 XT, неудивительно, что Radeon RX 7900 XT демонстрирует больший потенциал для разгона.

Эксперт также предположил, что премиальные версии видеокарты наверняка можно будет разогнать даже до 3,5 ГГц. Однако это еще предстоит выяснить.