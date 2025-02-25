Компания имеет достаточно чипов для решения проблем с доступностью. Однако, вместо этого «Зелёный гигант» занимается «маркетингом дефицита».

Запуск графических процессоров серии RTX Blackwell стал самым проблемным в истории. Начиная от мизерных поставок ключевым дилерским центрам и заканчивая лотереей с бракованными чипами даже в самых дорогих решениях.

Пользователи платят в разы больше рекомендованной цены, но могут получить менее производительную видеокарту. Это связано с меньшим количеством блоков растеризации (ROP) в некоторых экземплярах GeForce RTX 5090, RTX 5090 D, RTX 5080 и RTX 5070 Ti.

По информации знаменитого инсайдера Jukanlosreve, на самом деле Nvidia имеет ресурсы насытить рынок видеокартами RTX 5000. Компания искусственно контролирует занижает поставки для создания дефицита. «Зелёный гигант» просто использует сложившуюся ситуацию в маркетинге.

«На самом деле, причина, по которой на рынке нет в наличии видеокарт серии Nvidia GeForce RTX 5000, заключается в том, что компания занимается маркетингом дефицита. Запасов графических процессоров вполне достаточно, но Nvidia контролирует поставки и не выпускает их, тем самым создавая впечатление дефицита», — заявил Jukanlosreve.

По информации источника, запуск видеокарт GeForce RTX 5070 и RTX 5060 должен быть менее проблемным. Поставки бюджетных моделей будут в больших объёмах. Однако неизвестно, повторится ли ситуация с неактивными блоками растеризации.

В RTX 5090 отсутствующие ROP снижают производительность на 4%. У RTX 5070 Ti скорость в некоторых задачах падает на 11%. Учитывая имеющиеся данные, в более доступных моделях падение мощности будет ощутимее.