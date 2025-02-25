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Zelikman
АвтоВАЗ отбраковал партию электроусилителей руля для автомобилей Lada
Изъятие дефектных комплектующих проходила постепенно и компания в настоящий момент не имеет дефицита в запчастях

Крупная партия электроусилителей руля, предназначенных для автомобилей Lada, была отклонена АвтоВАЗом из-за брака. Комплектующие были произведены на калужском заводе «Автоэлектроника». Об этом сообщает «Самарское обозрение», ссылаясь на собственные инсайдерские источники.

Согласно информации издания, речь идёт о значительном количестве деталей, практически равном месячному объёму производства. Оценки показывают, что забраковано около 21 тысячи единиц продукции. Несмотря на это, АвтоВАЗ намерен продолжать производственный процесс без остановок.

Источники утверждают, что приблизительно год назад «Автоэлектроника» внесла изменения в конструкцию электроусилителя. После этого участились жалобы на их функционирование. Владельцы автомобилей сообщали о появлении посторонних звуков и поломках. В результате проведённой АвтоВАЗом проверки было принято решение об отклонении крупной партии этих компонентов.

Утверждается, что изъятие деталей происходило постепенно, а общий объём отбракованных компонентов сформировался в результате последовательных действий. Часть забракованных элементов осталась на заводе, а часть была заменена либо перед продажей, либо по гарантии. В связи с этим в настоящее время АвтоВАЗ не испытывает серьёзного дефицита комплектующих. Представители предприятия подтвердили отсутствие планов по приостановке производственной линии.

АвтоВАЗ имеет возможность компенсировать недостающие объёмы за счёт деталей от других поставщиков. Например, весной прошлого года сообщалось о разработке улучшенных усилителей для тольяттинского завода компанией «Итэлма». Однако, по информации издания, для Lada Iskra планировалось использовать компоненты из Калуги.

В начале февраля компания «Итэлма» заявила о создании новой системы диагностики электрооборудования. Планируется внедрить её на сборочной линии Lada Iskra, где высокоточная автоматика должна способствовать улучшению качества выпускаемых автомобилей.

#россия #автомобили #транспорт #автоваз
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