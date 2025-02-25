В то же время новинка превосходит Radeon RX 9070 XT от AMD

Утечки данных из Geekbench, хотя и не всегда точны, часто служат индикатором того, что обозреватели начинают тестировать новые видеокарты перед их официальным выпуском. Обычно такие утечки появляются за одну-две недели до анонса устройства. На этот раз в сети появились результаты тестов еще не выпущенной видеокарты GeForce RTX 5070, релиз которой запланирован на 5 марта.

Тестирование RTX 5070 проводилось на системе с процессором Ryzen 7 9800X3D и материнской платой X870E. Характеристики памяти указывают на скорость 4000 МТ/с, что может быть ошибкой, неправильной настройкой или некорректным распознаванием со стороны программного обеспечения Geekbench. Видеокарта была протестирована в двух бенчмарках: Vulkan и OpenCL. В обоих случаях результаты оказались очень близкими — 188 712 и 187 414 баллов соответственно. Для сравнения, RTX 5070 Ti в тех же тестах показывает около 236 850 баллов в Vulkan и 240 750 баллов в OpenCL. Это указывает на то, что RTX 5070 уступает версии Ti примерно на 20% по производительности.

Интересно, что ранее уже появлялись утечки из Geekbench на аналогичной платформе. Похоже, что один из обозревателей получил доступ не только к RTX 5070, но и к RX 9070 XT, что позволяет провести сравнение между этими моделями. Согласно данным, RX 9070 XT в тестах Geekbench оказалась медленнее, чем RTX 5070. Однако, стоит учитывать, что неизвестно, использовались ли финальные драйверы для тестирования. Неофициальные драйверы уже более месяца распространяются среди тестеров. Стоит отметить, что согласно официальным данным, RX 9070 XT должна превзойти RTX 5070 в игровых тестах.



