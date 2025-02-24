До официального старта продаж остаётся чуть меньше месяца

Похоже, что розничные версии Assassin's Creed Shadows попали в руки геймеров раньше официальной даты выхода. Есть свидетельства, что некоторые уже играют в неё. Один из этих счастливчиков начал публиковать в интернете кадры и ролики игрового процесса.

Данная ситуация разворачивается почти за месяц до запланированной даты выхода 20 марта, что создаёт серьёзные трудности для Ubisoft. Пока неизвестно, какое количество копий находится в обороте, но в сети можно встретить предложения о продаже игры.

Пользователь @DannyStevens__ сообщил о получении физической копии, продемонстрировав изображение обложки и процесс установки на PS5. Сначала это казалось недостаточным доказательством, но позже он начал делиться скриншотами и видео, подтверждающими, что игра действительно у него на руках.

Покупатели утверждают, что приобрели игру через Facebook Marketplace, однако, происхождение товара остаётся невыясненным. Есть сведения о перепродаже игры в сети, включая объявление на Mercari, где продавец заявлял о наличии нескольких экземпляров, впоследствии распроданных. Каждая копия была реализована по цене в 100 долларов.

Ubisoft пока не комментирует данные утечки, а также информацию о физических копиях Assassin's Creed Shadows, доступных в продаже. В итоге, это лишь новая трудность, возникшая у Assassin's Creed Shadows перед релизом. Игра уже сталкивалась с переносами дат выхода, поскольку Ubisoft стремится избежать повторения неудачи, подобной Star Wars Outlaws. В дополнение к этому, компания проводит сокращения штата, в результате чего недавно 185 сотрудников лишились работы.