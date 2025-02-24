При включённой трассировке лучей разница в некоторых проектах доходит до 66%.

Накануне AMD представила новые детали о грядущих видеокартах Radeon RX 9000 и архитектуре RDNA 4. Ключевым моментом стала презентация предполагаемых данных о быстродействии Radeon RX 9070 XT, которая, судя по информации, обнародованной изданием VideoCardz, существенно обгоняет Radeon RX 7900 GRE.

По заявлениям AMD, в более чем 30 играх при 4K разрешении и максимальных настройках, Radeon RX 9070 XT демонстрирует прирост производительности от 42% до 66% по сравнению с Radeon RX 7900 GRE. В среднем, RX 9070 XT опережает RX 7900 GRE на 38% при разрешении 2560х1440 и на 42% в 3840х2160.

В играх, использующих трассировку лучей, улучшения наиболее заметны, что говорит о сильных сторонах архитектуры AMD RDNA 4 в задачах, связанных с RT. В таких проектах, как Cyberpunk 2077, Dying Light 2, F1 24 и Hitman 3, прирост производительности особенно велик, составляя от 56% до 66%. Это позиционирует грядущую линейку Radeon RX 9070 как серьёзного конкурента в сегменте топовых видеокарт в ближайшем будущем.

Что касается разницы в производительности между моделями Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, то, по данным AMD, разрыв составляет в среднем от 16,1% при разрешении 2K с ультра настройками до 18,3% при разрешении 4K с аналогичными настройками в протестированных играх. Несмотря на это, Radeon RX 9070 всё ещё превосходит Radeon RX 7900 GRE на 20% при 2560х1440 и на 21% при 3840х2160.