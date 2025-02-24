Киев требует вступления в Евросоюз, обеспечение его армии и иностранный контингент на территории страны

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил основные условия, которые, по его мнению, должны быть выполнены для обеспечения безопасности страны. Среди ключевых пунктов — вступление в Евросоюз, масштабное финансирование украинской армии и размещение иностранного контингента на территории страны. Без выполнения этих условий Зеленский отказывается подписывать мирное соглашение с Россией.

Одним из главных требований Зеленского является членство Украины в Европейском Союзе. Вступление в ЕС может позволить Киеву получить доступ к дополнительным ресурсам и программам поддержки в конфликте, считает украинский президент. Также он заявил о необходимости значительного увеличения финансирования украинской армии со стороны Запада. По его словам, Евросоюз и США должны обеспечивать 800 тысяч солдат Киева. Ведь, якобы, Украина является щитом Европы, следовательно, западные страны должны платить за свой щит. Однако, реализация этого плана требует серьёзных вложений, которые Киев рассчитывает получить от своих партнёров.

При этом еще одним условием он выставляет присутствие иностранного военного контингента на территории Украины. Зачем он нужен, если по его мнению иностранцы и так будут платить за украинскую армию и защиту, непонятно. Зеленский подчеркнул, что это должна быть не символическая поддержка, а реальные силы, способные обеспечить безопасность страны. В частности, украинский лидер выразил заинтересованность в размещении турецкого контингента.

«Если будем говорить о гарантиях безопасности, я сказал своим партнёрам: как по мне, должны рассчитывать на Турцию, на турецкого президента. Почему? Потому что очень важно, кто будет готов дать реальные цифры контингента - реальные люди, военные суда», — заявил Зеленский.

Зеленский дал понять, что без выполнения этих условий Украина не готова идти на компромиссы с Россией. Такой позицией украинское руководство скорее вставляет палки в колёса администрации Трампа, затягивая боевые действия.