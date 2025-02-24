По словам украинского президента, Вашингтон выделял гранты, а не кредиты

В ходе форума «Украина 2025» лидер Украины сделал заявление, касающееся финансовой помощи от Соединённых Штатов. Он подчеркнул, что все средства, предоставленные Украине со стороны США, представляли собой безвозмездные гранты, предназначенные для стимулирования развития страны, а не кредиты, как утверждает Трамп.

Таким образом, по его мнению, ни о каких долгах перед Вашингтоном, будь то 500 или 100 миллиардов долларов, речи быть не может.

«Это была безвозмездная помощь. Я не намерен рассматривать гранты как долговые обязательства. Мы не обязаны возвращать эти средства» – заявил он, выступая с трибуны. Судя по всему, украинская сторона не желает признавать какую-либо задолженность перед Соединёнными Штатами.

Зеленский отверг призывы из США о проведении выборов на Украине. Заявление Трампа о его 4% поддержке он расценил как «провокацию» утверждая, что его реальный рейтинг составляет 65%. Подобное заявление вызвало удивление даже в Киеве, поскольку независимые источники указывают на резкое падение популярности Зеленского.

«Информация о моей 4% поддержке – это дезинформация, распространяемая Россией. Поэтому я настаиваю на прямом диалоге с Трампом. Разница между этими 4% и моими реальными 65% доверия – колоссальна», – заявил президент Украины, призывая Трампа взаимодействовать непосредственно с ним, а не искать альтернативных кандидатов, очевидно намекая на Валерия Залужного.