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Zelikman
Будущий флагман iQoo 15 Pro выйдет с процессором Snapdragon 8 Elite 2 и батареей на 7000 мАч
Предположительно, устройство будет представлено осенью 2025 года

Предполагается, что следующий топовый Android-смартфон от iQoo выйдет на рынок под названием 15 Pro, а не 14 Pro, как сообщалось до этого. Новые сведения указывают на то, что улучшения могут коснуться автономности, производительности и ряда других аспектов.

Текущая модель, 13, обладает одним из самых мощных аккумуляторов среди флагманских смартфонов. Однако, по предварительным данным, 15 Pro превзойдет его показатели, получив аккумулятор ёмкостью до 7000 мАч, над которыми, по слухам, сейчас работает iQoo.

К моменту запуска 15 Pro, намеченному на конец 2025 года, ожидается, что аппарат сможет поддерживать зарядку мощностью до 100 Вт, а возможно, даже достигнет 120 Вт.

По слухам, устройство также будет оснащено 2K-дисплеем с интегрированным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, аналогично модели 13. Кроме того, предполагается, что панель 15 Pro будет отличаться от предшественников прямыми поставками от Samsung, предлагая улучшенные возможности управления яркостью.

Предположительно, флагманский дисплей будет работать на базе нового чипсета Snapdragon 8 Elite 2 и его упрощенной версии, условного Snapdragon 8s Elite 2, с потенциально сопоставимыми характеристиками. Отличительной особенностью может стать улучшенная камера с перископическим зумом, вероятно, эксклюзивная для 15 Pro.

#смартфоны #гаджеты #iqoo #15 pro
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