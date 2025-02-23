Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
GMKtec выпустила новый мини-ПК K10 с чипом Intel Core i9 13900HK на борту
Устройство имеет поддержку до 96 ГБ оперативной памяти и возможность размещения трёх M.2-накопителей

В Китае компания GMKtec анонсировала K10, новый мини-ПК, позиционируемый как мини-сервер. Сердцем этой системы является процессор Intel Core i9 13900HK, мощное решение из семейства Raptor Lake-H, обеспечивающее высокую производительность при выполнении требовательных задач.

Производитель подчеркивает, что для поддержания стабильной работы процессора при высоких нагрузках используется массивная система охлаждения с вентилятором, создающим интенсивный воздушный поток. K10 также выделяется поддержкой до 96 ГБ оперативной памяти DDR5. Наличие трёх слотов M.2 2280 позволяет установить до 12 ТБ накопителей.

Несмотря на то, что GMK K10 проектировался как мини-сервер, компания утверждает, что он может успешно функционировать и в роли обычного мини-ПК. В частности, существует три различных профиля работы, причём режим повышенной производительности оптимизирован для игрового процесса. Однако стоит учитывать, что встроенная графика уступает решениям по типу Radeon 780M.

Рассматривая K10 как серверное решение, GMKtec акцентирует внимание на обширном наборе портов и сетевых возможностях этого мини-ПК. Он оснащён COM-портом, четырьмя USB 3.2 Gen 2, одним HDMI, разъёмом USB Type-C, DP-выходом и четырьмя USB 2.0. Для подключения к сети предусмотрены 2.5G Ethernet, WiFi 6 и два разъёма для антенн.

Дополнительные преимущества GMK K10 включают поддержку разрешения 8K и его небольшой размер. В настоящее время мини-компьютер доступен для предварительного заказа на территории Китая, но информация о его международном релизе и стоимости пока не разглашается.

#intel #железо #core i9 #gmktec #13900hx
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
27
Стабильный выпуск One UI 7 может состояться раньше ожидаемой даты
1
Игра "The Elder Scrolls VI: Воды Хаммерфелла
6
Флагман Sony Xperia 1 VII получит обновлённые камеры
+
Honor запустит собственную ИИ-технологию для обнаружения дипфейков
+
Samsung обновляет три самые продаваемые модели Galaxy A февральским патчем безопасности
1
Генеральный директор Microsoft полагает, что пузырь искусственного интеллекта может лопнуть
6
Создатель оригинальной XCOM: «Не понимаю, почему до сих пор не сделали XCOM 3»
4
В России восстановят производство карбида кальция
1
В мобильной версии Epic Games Store началась раздача двух культовых игр из серии «Звёздных войн»
2
Пирит может оказаться более ценным минералом из-за наличия в нём лития
+
Сниженное количество активных блоков ROP затрагивает не только компанию Zotac
+
Microsoft создала новый ИИ Magma, который может управлять программным обеспечением и роботами
+
Смартфоны Honor 400 станут компактнее, а Honor 400 Pro получат батарею 7000 мАч
+
Realme Neo 7 SE получит батарею Titan с ёмкостью 7000 мАч и обходной зарядкой
+
Doogee расширяет свою линейку защищенных смартфонов моделями S118 Pro и S119
+
На бывшем заводе компании VW в Калуге будет запущено производство автомобилей Tenet
+
Согласно новому исследованию, темный режим на ЖК-дисплеях может потреблять больше энергии
3
Драки на зарядных станциях заставили Tesla внедрить электронную очередь в приложении
5
В китайских автомобилях Volvo обнаружились контрафактные динамики Bowers & Wilkins
+

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
4
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
13
Мой личный ТОП 5 классных игр с PlayStation 3 - ностальгия из 2025 года
4
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
4

Сейчас обсуждают

Алексей Носков
17:19
Глупо выглядит, имхо, когда вещи лежат в мешках, но нпс целенаправленно подходят и выборочно забирают мешок, хотя, по идее, не могут знать навскидку, что в нем.
NPC в Kingdom Come Deliverance II придирчивы в подборе лута
MriS
17:18
Для Phys хватило бы бюджетной 1030 )
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
Жора Петросян
17:12
По информации Фай Родис, экипаж корабля получил снимки, переданные чужой экспедицией из Цефея по Кольцу. Экспедиция цефеян два раза облетела планету Торманс и, не получив разрешения на посадку, удалил...
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
ЧatoБoт
16:54
И пока пендосы мрiют о каких-то договорённостях с Россией, ВС РФ просто продолжают методично удохливать каклов: "...Подловили всук, всего-то на секунду они открыли варежку, и дрон на оптоволокне уничт...
В Белом доме надеются достичь договорённостей с Москвой уже на ближайшей неделе
Станислав Пронькин
16:54
Это произойдет когда появятся нативные нейроинтерфейсы
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
ЧatoБoт
16:48
А что на это скажут агенты Скайли и Маулдер, где истина?
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
Алексей Носков
16:45
А если, например, при установке новых дров оставить пакет старого физикса? Прокатит?
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
Evgeny Chezarin
16:37
Да он ошизел в конец. 3050 уже на уровне 3080ti. Тем действительно надо голову сверлить и подключать электроды.
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
Sergey Tukshinkin
16:33
на https://rosavtodealer.ru/avtovaz-gotovit-sjurpriz-lada-yarus-i-yashma/ подробнее об этом написали
«АвтоВАЗ» запатентовал три новых названия для своих будущих автомобилей — Tigris, Parus и Ariva
swr5
16:32
Лучше Евангелие почитайте, как пятью хлебами были накормлены 5000 человек и как слепой от рождения который не имел даже глаз стал зрячим.
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем