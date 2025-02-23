Устройство имеет поддержку до 96 ГБ оперативной памяти и возможность размещения трёх M.2-накопителей

В Китае компания GMKtec анонсировала K10, новый мини-ПК, позиционируемый как мини-сервер. Сердцем этой системы является процессор Intel Core i9 13900HK, мощное решение из семейства Raptor Lake-H, обеспечивающее высокую производительность при выполнении требовательных задач.

Производитель подчеркивает, что для поддержания стабильной работы процессора при высоких нагрузках используется массивная система охлаждения с вентилятором, создающим интенсивный воздушный поток. K10 также выделяется поддержкой до 96 ГБ оперативной памяти DDR5. Наличие трёх слотов M.2 2280 позволяет установить до 12 ТБ накопителей.

Несмотря на то, что GMK K10 проектировался как мини-сервер, компания утверждает, что он может успешно функционировать и в роли обычного мини-ПК. В частности, существует три различных профиля работы, причём режим повышенной производительности оптимизирован для игрового процесса. Однако стоит учитывать, что встроенная графика уступает решениям по типу Radeon 780M.

Рассматривая K10 как серверное решение, GMKtec акцентирует внимание на обширном наборе портов и сетевых возможностях этого мини-ПК. Он оснащён COM-портом, четырьмя USB 3.2 Gen 2, одним HDMI, разъёмом USB Type-C, DP-выходом и четырьмя USB 2.0. Для подключения к сети предусмотрены 2.5G Ethernet, WiFi 6 и два разъёма для антенн.

Дополнительные преимущества GMK K10 включают поддержку разрешения 8K и его небольшой размер. В настоящее время мини-компьютер доступен для предварительного заказа на территории Китая, но информация о его международном релизе и стоимости пока не разглашается.