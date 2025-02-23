Ранее Nvidia заявляла о разнице в 4%, но в некоторых тестах она существенно больше

Nvidia признала факт поставок клиентам дефектных экземпляров видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5070 Ti. Затронутые карты имели недостаточное количество блоков ROP. По оценкам компании, эта проблема затронула приблизительно 0,5% выпущенных карт по всему миру, что привело к падению производительности 3D-графики в среднем на 4%.

Накануне сообщалось о проблеме с видеокартой MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio. Утилита GPU-Z показала наличие всего 88 активных блоков рендеринга, в то время как стандартная RTX 5070 Ti должна иметь 96 ROP. Nvidia в своём официальном заявлении упоминала об одном недостающем блоке, имеющем 8 ROP, подразумевая, по всей видимости, целый блок. Важно отметить, что данный дефект не влияет на текстурные модули.

Согласно информации Nvidia, дефектные блоки ROP вызывают снижение графической производительности приблизительно на 4%. При этом вычислительные задачи и операции, связанные с искусственным интеллектом, остаются незатронутыми, что объясняется отсутствием использования ROP в этих процессах. ROP, расположенные между SM и графической памятью, преобразуют фрагменты, обработанные шейдерами, в финальный кадр для буфера. В связи с этим, возникает вопрос о реалистичности заявленных 4% потери производительности, особенно учитывая, что в случае неисправности условной GeForce RTX 5070 Ti, теряется около 8% блоков ROP.

Источник, рассказавший о проблеме в своей GeForce RTX 5070 Ti, смог протестировать её в 3DMark. В процессе игры он не обнаружил проблем, но результаты тестирования дают определенное представление. В 3DMark Time Spy и Speed Way графические оценки оказались на 11% и 8% ниже, чем результаты, продемонстрированные обозревателями с полностью работоспособной GeForce RTX 5070 Ti.

В новом 3DMark Steel Nomad снижение графической производительности составляет всего 3% по сравнению с полноценной RTX 5070 Ti, обладающей 96 блоками растеризации. Также сложно делать обобщенные выводы о падении производительности. Воздействие на неё варьируется в зависимости от интенсивности 3D-графики, что особенно заметно в реальных игровых сценариях, а не в синтетических тестах.