Среди них есть объекты, находящиеся на территории США, что может помочь азиатским компаниям в обходе пошлин Трампа

Инсайдеры сообщают, что AMD обсуждает с азиатскими фирмами продажу производственных мощностей для центров обработки данных, приобретенных в рамках прошлогодней сделки.

По словам источников, тайваньские Compal Electronics Inc., Inventec Corp., Pegatron Corp. и Wistron Corp. присматриваются к покупке этих заводов. Предполагаемая стоимость активов, включая долговые обязательства, оценивается в диапазоне от 3 до 4 млрд долларов, как утверждают источники.

Согласно информации от инсайдеров, объявление о продаже может состояться уже в ближайшие месяцы. В то же время, переговоры продолжаются, и нет гарантий, что AMD сможет заключить соглашение.

Приобретение ZT Systems за 4,9 млрд долларов в августе прошлого года обеспечило AMD производственными активами. ZT Systems ранее активно сотрудничала с Inventec в сфере сборки серверов для искусственного интеллекта. Годом ранее AMD заявила о планах по продаже своего производственного подразделения, чтобы избежать прямой конкуренции с партнёрами, включая Dell Technologies Inc. и Hewlett Packard Enterprise Co.

Для заинтересованных сторон это представляет возможность заполучить производственные мощности, необходимые для сборки серверного оборудования, лежащего в основе развития ИИ. Часть заводов расположена в штатах Нью-Джерси и Техас. Такое расположение может быть выгодно как способ обхода торговых пошлин и других мер, введённых администрацией Дональда Трампа для стимулирования возвращения технологических компаний в США.