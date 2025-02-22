Украинская сторона не видит для себя выгоды в данном соглашении

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение с Соединёнными Штатами о доступе к украинским месторождениям полезных ископаемых. По данным Sky News и их украинского инсайдера, предложенный документ не является партнёрством, а содержит лишь «односторонние обязательства Украины». Это вызвало серьёзные опасения у украинской стороны, которая считает, что соглашение больше напоминает колонизацию XVI-XX веков.

Источники в Офисе президента также подтвердили, что подписание соглашения о месторождениях в ближайшее время не состоится. Основной причиной называется отсутствие гарантий безопасности со стороны США. Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не готова идти на уступки без четких обязательств по защите со стороны Запада.

Ситуация для Киева осложняется давлением со стороны США. Дональд Трамп, по данным источников, настаивает на подписании соглашения, которое оценивается в 500 миллиардов долларов. Эти средства должны стать компенсацией за уже оказанную Украине помощь. Трамп также угрожает, что в случае отказа США могут отключить Украине доступ к системе спутниковой связи «Старлинк», что существенно осложнит коммуникации украинских формирований.

Ранее Зеленский публично заявил, что не подпишет соглашение, если оно не будет содержать гарантий безопасности со стороны американских партнёров. Сенаторы Марко Рубио и Джеймс Вэнс обвинили украинского лидера во лжи, утверждая, что он изначально обещал подписать документ, но затем изменил свою позицию.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Уолтц заявил, что Зеленский всё же подпишет соглашение в ближайшее время. Некоторые западные издания даже сообщали, что это может произойти уже на днях. Однако, судя по последним заявлениям украинских источников, переговоры зашли в тупик.