Всё больше компаний копирует функции, представленные китайской компанией DeepSeek

Предприятия, разрабатывающие искусственный интеллект, демонстрируют консенсус в отношении Deep Research как следующего закономерного этапа развития. Этот инструмент выдаёт всесторонние резюме в ответ на многоступенчатые запросы. В настоящее время Google внедряет функционал Gemini Deep Research в свою экосистему Workspace.

Ряд ключевых игроков в сфере ИИ уже представили свои собственные реализации Deep Research. DeepSeek была среди первых, включив эту функцию в свою модель. Платформы, такие как Grok 3 и Perplexity от xAI, недавно также заявили о запуске собственных аналогов. Google интегрировала данную возможность в приложение Gemini в текущем месяце, после нескольких недель её доступности исключительно в браузерной версии для компьютеров.

Google внедряет Deep Research от Gemini в экосистему Workspace, открывая доступ к возможностям этого инструмента в Gmail, Docs и других сервисах. Однако первыми воспользоваться смогут лишь пользователи платных подписок Workspace. Для этого потребуется подписка на Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard или Enterprise Plus.

DeepSeek остаётся одной из немногих платформ, предлагающих Deep Research бесплатно. Grok 3 временно предоставляет бесплатный доступ к этой функции, но на ограниченный период времени. В настоящее время функциональность Deep Research для Workspace доступна только в браузерных версиях для настольных компьютеров. Пользователям мобильных приложений Google Workspace придётся подождать, пока эта интеграция станет доступной. В дополнение к этому, пользователи Workspace получат возможность выбора моделей Gemini.