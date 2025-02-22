Данные устройства можно будет заполнять любимыми ароматическими масел

Компания ASUS представила инновационную Fragrance Mouse. Это достаточно неординарный продукт, который может найти своих поклонников среди определенной категории пользователей ПК.

Современный рынок компьютерных мышей предлагает широкий ассортимент для обычных пользователей и геймеров, от моделей с высоким разрешением DPI до эффектной подсветки и беспроводного подключения. Производители периферии постоянно ищут способы выделить свои устройства на фоне жесткой конкуренции, и данная разработка является весьма оригинальным подходом. Особенностью является наличие специального отсека для ароматических масел. Пользователи могут наполнять этот отсек любимым ароматом, который мышь впоследствии распространяет.

Резервуар для ароматизатора расположен в нижней части устройства, что обеспечивает легкий доступ для заполнения, очистки и замены масел. Эта компактная беспроводная мышь поддерживает как беспроводное соединение 2.4 ГГц, так и Bluetooth. Она рассчитана на 10 миллионов нажатий и обеспечивает до года автономной работы от одной батарейки AA. Доступная в двух цветовых вариантах – мерцающем белом и розовой глине – мышь предлагает настраиваемую чувствительность с DPI на выбор: 1200, 1600 и 2400. Информация о стоимости и дате выхода Fragrance Mouse от ASUS пока не раскрывается.

Вместо навязывания определенных ароматических картриджей или обязательного использования масел от ASUS, предполагается, что владельцы смогут применять практически любой желаемый аромат с этой мышью. Тем не менее, ASUS предостерегает от использования стопроцентно чистых эфирных масел, рекомендуя отдавать предпочтение специализированным маслам для устройств, таких как аромадиффузоры и аромакамни.