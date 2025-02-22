Компания ASUS представила инновационную Fragrance Mouse. Это достаточно неординарный продукт, который может найти своих поклонников среди определенной категории пользователей ПК.
Современный рынок компьютерных мышей предлагает широкий ассортимент для обычных пользователей и геймеров, от моделей с высоким разрешением DPI до эффектной подсветки и беспроводного подключения. Производители периферии постоянно ищут способы выделить свои устройства на фоне жесткой конкуренции, и данная разработка является весьма оригинальным подходом. Особенностью является наличие специального отсека для ароматических масел. Пользователи могут наполнять этот отсек любимым ароматом, который мышь впоследствии распространяет.
Резервуар для ароматизатора расположен в нижней части устройства, что обеспечивает легкий доступ для заполнения, очистки и замены масел. Эта компактная беспроводная мышь поддерживает как беспроводное соединение 2.4 ГГц, так и Bluetooth. Она рассчитана на 10 миллионов нажатий и обеспечивает до года автономной работы от одной батарейки AA. Доступная в двух цветовых вариантах – мерцающем белом и розовой глине – мышь предлагает настраиваемую чувствительность с DPI на выбор: 1200, 1600 и 2400. Информация о стоимости и дате выхода Fragrance Mouse от ASUS пока не раскрывается.
Вместо навязывания определенных ароматических картриджей или обязательного использования масел от ASUS, предполагается, что владельцы смогут применять практически любой желаемый аромат с этой мышью. Тем не менее, ASUS предостерегает от использования стопроцентно чистых эфирных масел, рекомендуя отдавать предпочтение специализированным маслам для устройств, таких как аромадиффузоры и аромакамни.