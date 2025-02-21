В новых сообщениях говорится о случаях с видеокартами от MSI и Manli

TechPowerUp первым сообщил о появлении видеокарты Zotac GeForce RTX 5090 Solid на рынке, которая обладает недостаточным числом активных блоков ROP. После поступившей жалобы от одного из покупателей, начали поступать другие сообщения о видеокартах со схожими недостатками.

Касательно Zotac: тестируемая редакцией ComputerBase версия Zotac GeForce RTX 5090 Solid содержит полное число официально активных блоков. На сервере Discord ComputerBase один из пользователей такой видеокарты также сообщил, что GPU-Z отображает 176 активных ROP. В то же время в сети появились сведения о другой версии GeForce RTX 5090, а именно о модели RTX 5090D, которая имеет сниженные показатели производительности ИИ и предназначена для китайского рынка. Сама RTX 5090D должна иметь 176 активных блоков ROP. Однако, поступили сведения об экземплярах с 168, причём это не Zotac. Среди проблемных адаптеров варианты от Manli и MSI.

Тем, кто приобрел RTX 5090D, необходимо проверить количество активных блоков, отображаемое на видеокарте. Число 176, обозначенное на редакционном скриншоте, является корректным. На данный момент нет подтвержденной информации о том, можно ли исправить возникшую проблему через обновление драйвера или BIOS. Клиентам, столкнувшимся с этой ситуацией, стоит сразу же обратиться в службу поддержки своего производителя или продавца. Однако, учитывая ситуацию на рынке, есть вероятность остаться без видеокарты вовсе, так как ритейлер может попросту оформить возврат. Существует вероятность, что данную проблему можно будет эффективно устранить с помощью программного обеспечения, в то время как его замена сейчас не так просто доступна.

Когда появились первые сообщения о видеокартах RTX 5090, многие пользователи сразу же стали переживать о том, что их RTX 5080 тоже может быть подвержена аналогичной ситуации.