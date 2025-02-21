XG2737 получил диагональ 27 дюймов с разрешением FullHD и пиковую яркость 400 нит

В прошлом ViewSonic лишь слегка намекала на XG2737, однако, теперь компания полноценно представила свой новейший геймерский монитор. Он выделяется высочайшей частотой обновления изображения в 520 Гц, но 27-дюймовая панель ограничивается разрешением 1920х1080 пикселей. Хоть картинка может быть не такой чёткой, что делает этот монитор менее универсальным, но он должен стать отличным выбором для профессиональных игроков.

Тем не менее, ViewSonic XG2737 имеет IPS-панель с временем отклика 1 миллисекунда. Этот игровой монитор поддерживает 6-битный + FRC цвет и охватывает 99% цветового пространства sRGB. ViewSonic также указывает на коэффициент контрастности 1000:1 и стандартную яркость в 400 нит.

Дополнительные характеристики этого нового монитора удовлетворительны, но не вызывают особого восторга. Например, модель XG2737 включает в себя USB-концентратор с двумя портами типа USB Type-A, но функция KVM-переключателя отсутствует, что может огорчить геймеров. Устройство также оснащено двумя динамиками мощностью 2 ватта и предлагает 3,5-мм разъём для подключения наушников.

Игровой монитор от ViewSonic имеет подставку с возможностью регулировки по высоте, наклону и повороту. Также есть возможность использования сторонних подставок благодаря VESA-совместимости (100 x 100 мм). Кроме того, предусмотрены два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort, а модель XG2737 поддерживает технологию FreeSync Premium от AMD, позволяющую синхронизировать частоту кадров с частотой обновления монитора. На момент написания стать XG2737 еще нельзя приобрести на рынке.