Однако, цены и даты запуска продаж пока не сообщаются.

На европейском сайте бренда была представлена модель LED-телевизора TCL X11K QD-Mini. Это устройство было показано на выставке CES 2025 и стало наследником X11H, который был выпущен в Китае в 2024 году. X11K предлагает разрешение 4K и частоту обновления 144 Гц, предлагая два размера — 85 и 98 дюймов.

Как и его предшественник X11H, модель X11K имеет до 14 122 зон затемнения и достигает пиковой яркости в 6500 нит. Основное отличие заключается в используемой панели. У X11K стоит панель CrystGlow HVA с коэффициентом контрастности 7000:1 и специальной наноразмерной пленкой, способной уменьшить отражения.

Телевизор X11K также был дооснащён новой технологией Halo Control от TCL, которая, по заявлению компании, «решает проблему ореола». Эта система включает в себя новый светоизлучающий чип для увеличения яркости и энергоэффективности, сверхконденсированную микролинзу для лучшего контроля света и сверхмикро-OD, помогающее сохранять тонкий профиль устройства.

Новейший телевизор TCL охватывает 97% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает технологии Dolby Vision IQ, HLG и HDR 10+. Процессор AiPQ Pro предлагает опции по типу 4K масштабирование и MEMC, в то время как интерфейс Google TV открывает доступ ко множеству потоковых приложений и позволяет управлять устройством голосом с помощью Google Assistant. Кроме того, пользователь может передавать контент на телевизор через AirPlay и Miracast с поддержкой многозадачности Multi View 2.0.

Для геймеров предусмотрены режим Game Master Pro 3.0, совместимость с AMD FreeSync Premium Pro и четыре порта HDMI 2.1, один из которых поддерживает eARC. Кроме того, телевизор оснащён встроенной акустической системой от Bang & Olufsen с функцией Beosonic, которая позволяет настраивать звук под предпочтения пользователя. Пока TCL не объявила дату выхода и цены на 85-дюймовую и 98-дюймовую версии модели X11K, но ожидается, что она появится в продаже к концу текущего года.