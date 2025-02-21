Однако вернуть завод «Рено Россия» компания скорее всего не сумеет.

Генеральный директор Renault Лука де Мео в интервью Financial Times заявил, что компания может вновь выйти на российский рынок. Однако, он подчеркнул, что возвращение в страну не является главным приоритетом бренда в данный момент.

Лука де Мео отметил, что если появится возможность для роста бизнеса, Renault постарается ее использовать. Тем не менее, на данный момент внимание компании сосредоточено на других аспектах, включая расширение модельного ряда с акцентом на электромобили и гибридные модели.

Renault покинула российский рынок весной 2022 года, а активы компании были переданы в государственное управление, разделённые между правительством Москвы и ФГУП НАМИ. На бывшем заводе «Рено Россия» теперь производятся автомобили под маркой «Москвич». Вернуть контроль над этим заводом Renault не сможет.

Тем не менее, такая перспектива действительно существует для доли Renault в АвтоВАЗе. Эта доля была передана государству с оговоркой о возможности обратного выкупа, который будет действовать в течение шести лет с момента подписания соглашения. В том же 2022 году компания оценила вероятность возвращения в ту же сумму, за которую она вышла с российского рынка.

Renault не стала первой компанией, заявившей о теоретической возможности возобновления операций в России. В январе аналогичное заявление сделала «Сузуки Мотор Рус». Позднее появились сообщения, что в штаб-квартире Hyundai также рассматриваются похожие перспективы.