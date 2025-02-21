Также в игру будет добавлен дополнительный контент, в том числе новые автомобили.

В скором времени, а именно через несколько дней, пользователи ПК смогут получить бесплатное обновление для Grand Theft Auto 5. Это обновление будет включать в себя такие новшества, как глобальное освещение с трассировкой лучей, фоновое затенение, а также поддержку технологий NVIDIA DLSS и AMD FSR.

Запланированное на 4 марта обновление принесет с собой все последние усовершенствования, которые уже появились на консольных версиях игры. Оно предложит добавление новых автомобилей, а также улучшения в Hao's Special Works, включая тестовые заезды, гонки HSW и временные трассы HSW. Игроки также смогут получать диких животных для ежедневных фотоконкурсов, активировать особые преимущества в GTA Online через подписку GTA+, а также насладиться обновленной целевой страницей.

Крупнейшие улучшения, которые принесёт обновление Grand Theft Auto 5, выходящее 4 марта, будут связаны с новыми техническими достижениями. Среди них — эксклюзивное для ПК глобальное освещение с трассировкой лучей, а также затенение окружающего пространства, тени и отражения с использованием данной технологии. Кроме того, обновление поддерживает технологии NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 1 и 3, а также обеспечивает более быстрое время загрузки благодаря SSD с функцией DirectStorage, поддержку контроллера DualSense и улучшенный звук. Важно отметить, что после выхода обновления Rockstar Games продолжит поддержку игры.