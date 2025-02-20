TSforge совместима с Windows 7 и более актуальными версия операционной системы

Хакеры из группировки Massgrave разместили на своём сайте инструмент под названием TSforge, который даёт возможность осуществлять бессрочную активацию Windows и программ Office без стандартной проверки лицензии. TSforge воздействует на платформу Microsoft Software Protection Platform (SPP), внедряя подложные данные активации прямо в защищённое хранилище системы.

Таким образом, пользователи могут обойти стандартные механизмы активации без необходимости в покупке лицензии, что делает этот инструмент особенно привлекательным для тех, кто ищет альтернативные способы получения данного ПО. Новая лазейка может вызвать интерес среди обычных пользователей, желающих избежать расходов на покупку лицензионной версии Windows.

Когда речь идёт о механизме действия, TSforge обрабатывает два основных файла, отвечающих за активацию Windows — data.dat и tokens.dat. Добавляя подложные данные, инструмент обманывает операционную систему, заставляя её воспринимать фальшивый ключ продукта или идентификатор активации как действительный. Это приводит к тому, что Windows может оставаться активированной бесконечно, без необходимости в онлайн-верификации или регулярной повторной активации. Благодаря этому TSforge является более удобным вариантом по сравнению с другими активаторами, использующими KMS. Прочие программы лишь эмулируют службу управления ключами от Microsoft, тем самым обеспечивая временную активацию. TSforge совместим с Windows 7 и более актуальными версиями. Также он применяется для активации Microsoft Office начиная с 2013 года.

Этот способ активации теперь включен в Microsoft Activation Scripts (MAS) 3.0 — набор инструментов с открытым кодом, созданный командой Massgrave. Несмотря на значимость этой системы обхода DRM, в настоящее время Microsoft ещё не предоставила официальных комментариев по методу TSforge и не предприняла попыток остановить его распространение.