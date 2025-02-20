Большое количество бракованных HBM-чипов становится проблемой для бизнеса компании

HBM остаётся важным аспектом для чипов искусственного интеллекта компании Nvidia. Введены новые стандарты приемки, которые будут включать более строгий контроль качества. Таким образом, все чипы теперь должны пройти углублённую проверку перед установкой. Это вызывает определённое удивление.

Сообщается, что Nvidia и её партнёры долгие годы использовали непроверенные чипы памяти HBM, что при возникновении неполадок влияло на весь пакет. Теперь речь идёт о новейших GB200 и они стали невероятно востребованными.

Использование непроверенных микросхем распространено во множестве отраслей. Чаще всего ошибки минимальны, когда задействуются готовые решения вместо ультрасовременных технологий. Прежде чем провести тестирование, следует учитывать увеличение стоимости и усилий. Однако, в случае высокотехнологичной продукции ситуация непростая. Плохое качество даже одного незначительного элемента может существенно снизить общий объём выпуска.

Intel ввела это правило несколько лет назад, сосредоточив внимание на многочиповых решениях, включая процессоры с несколькими плитками и чиплетами. Компания тогда указала, что даже мелкие недочёты могут привести к серьёзным последствиям, если всё не будет тщательно проверено заранее, что в итоге может существенно снизить производительность из-за различных источников ошибок.

В последние годы HBM стал одной из основных проблем. Эти технологии развивались слишком быстро, и даже Nvidia потребовалось внести некоторые изменения, сохраняя резерв по тактовой частоте и не решая вопросы с полным расширением памяти. Новые чипы с 12 и 16 слоями влекут за собой ещё больший риск ошибок. В настоящее время Nvidia утверждает, что каждый из этих чипов проходит предварительное тестирование.