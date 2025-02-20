Теперь пользователи получают б/у накопители данной линейки вместо новых. Ранее сообщалось только о случаях с Seagate Exos

Кажется, что скандал с тайной перепродажей бывших в употреблении жестких дисков затрагивает не только серию Exos от Seagate. Всё чаще появляются данные о мошенничестве с жёсткими дисками IronWolf, предназначенными для NAS.

По информации, предоставленной Heise, растёт количество сообщений о подделках значений для жёстких дисков серий IronWolf и IronWolf Pro с объёмом от 8 ТБ до 16 ТБ. Как и в случае с моделями Exos, параметры SMART были удалены для сокрытия факта работы устройства. Однако, с использованием программного обеспечения smartmontools, удалось получить расширенные данные FARM, которые показали, что диски имели значительное количество часов наработки — десятки тысяч.

Оригинальная маркировка Кроме того, сообщается о жёстких дисках Exos и IronWolf, подготовленных аналогичным образом. В переговорах с интернет-магазином Reichelt было отмечено, что QR-коды на ярлыках продукции, продаваемой мошенническим способом, были подправлены.

Обычно такие коды ведут на официальный веб-сайт, где среди прочего отображаются характеристики памяти и окончание серийного номера модели. В отличие от этого, в поддельных предложениях QR-код перенаправляет на гарантийный талон Seagate, который не содержит информации о серийном номере или объёме.

Пользователь сообщества «fanatiXalpha» представил конкретные материалы, подтверждающие наличие поддельных «новых» устройств серий Seagate Exos и IronWolf Pro. На снимках видно сравнение фальшивого и настоящего товара. За исключением различий в масштабе или ориентации ярлыков, заметных отличий не наблюдается.

Фальшивая маркировка

Программное обеспечение CrystalDiskInfo указывает на то, что время работы обоих дисков составляет «0» часов согласно данным SMART, в то время как smartmontools показывает, что один из дисков использовался более 27 000 часов. Heise сообщает о проблемах с изменением серийных номеров. В случае с б/у товарами просто присваивается серийный номер нового устройства, что позволяет продлить срок гарантии при обращении за ней. Таким образом, мошенники теперь могут модифицировать серийные номера жёстких дисков, используя номера от новых накопителей с ещё актуальным гарантийным сроком, которые являются подлинными. Кроме того, следует проявлять осторожность, если в гарантийном чеке указано точно 5 лет с предполагаемой даты производства.

Seagate обычно предлагает 5-летнюю гарантию на свои розничные версии дисков Ironwolf Pro. Поскольку производитель не может точно определить время, необходимое для доставки изделий к покупателю, он включает в срок гарантии небольшой запас времени. В отличие от этого, гарантия на поддельные накопители составляет ровно 5 лет с момента производства.

Что касается Toshiba и Western Digital, то компания Lutz Labs из Heise сообщила, что в настоящее время нет информации о случаях мошенничества, связанных с этими брендами. Однако, без ценных ресурсов FARM, которыми располагает Seagate, было бы сложно это подтвердить. Тем не менее, существуют способы выявить, использовался ли диск ранее, даже если данные SMART были стерты. Кристиан Франке, разработчик smartmontools, рекомендует обратить внимание на журналы. Если журналы самотестирования или ошибок содержат много записей, это явный признак того, что устройство не новое.