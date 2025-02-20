Администрация Трампа недовольна тем фактом, что вместо благодарности за оказанную помощь Киев пытается критиковать Соединённые Штаты.





Советник американского лидера Дональда Трампа, Майк Уолтц, в эфире Fox News заявил, что налогоплательщики США «заслуживают возмещения затрат на помощь Украине».

Этот комментарий прозвучал на фоне обсуждения возможного соглашения между США и Украиной, которое предполагает обмен редкоземельных металлов на финансовую поддержку со стороны Вашингтона. Однако, переговоры по этому вопросу ни к чему не привели.

Речь шла о 17 различных металлах, таких как скандий, иттрий и лантан, которые используются в производстве электроники, военной техники и других передовых технологиях. Трамп оценил потенциальный объём сделки в 500 миллионов долларов, подчеркнув, что США готовы предоставить Украине помощь в рамках любого будущего мирного урегулирования.

Однако, Владимир Зеленский пока не готов подписать соглашение, предложенное американской стороной. Он потребовал предоставить гарантии безопасности со стороны США. Это вызвало недовольство в Вашингтоне, где ожидали более быстрого прогресса в переговорах.

Майк Уолтц в своем выступлении на Fox News выразил разочарование позицией Украины, отметив, что США ожидают более конструктивного подхода. Он подчеркнул, что американские налогоплательщики вложили значительные средства в поддержку Украины и заслуживают компенсации своих затрат.

«Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают возмещения большей части своих инвестиций. И это даёт Украине возможности, им следует осознать, что это на самом деле такое. Но вместо этого мы получаем эскалацию риторики и отпор, которые президент Трамп не намерен терпеть», — заявил Уолтц.

Всё усугубилось, когда Киев начал намекать на возможное сотрудничество с Китаем в плане разработки месторождений. В администрации Зеленского заявили, что готовы отказаться от соглашения США и рассмотреть предложение со стороны Китая. На Банковой допустили, что Пекин мог бы дать гарантии безопасности Украине.

После этого, судя по всему, терпение американских союзников лопнуло. В Вашингтоне назвали Зеленского нелегитимным и потребовали провести выборы. По мнению администрации Трампа, Зеленский не способен говорить от лица украинского народа.