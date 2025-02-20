Подача заявок не гарантирует, что модели с такими названиями появятся в ассортименте российского бренда.

АвтоВАЗ вновь подал заявки в Роспатент для регистрации прав на несколько потенциальных названий автомобилей. Как сообщает «РИА Новости», компания решила защитить такие обозначения, как Tigris, Parus и Ariva. Заявки на эти наименования не гарантируют, что машины с такими названиями будут включены в ассортимент отечественного производителя.

Весной прошлого года АвтоВАЗ зарегистрировал около десяти новых наименований, которые также могут стать названиями серийных автомобилей, благодаря аналогичным мерам. Среди них были такие имена, как Altra, Astera, Retiva, Tarusa, а также Ursus и Terum.

Эти шаги демонстрируют активность компании в области расширения своего бренда и размышлений о будущем модельном ряде. Недавними новинками от Lada стали модели Iskra и Aura, хотя их названия были зарегистрированы еще в 2020 году. В то же время, АвтоВАЗ планирует в ближайшие годы представить несколько новых автомобилей, и вполне возможно, что они будут именоваться в соответствии с уже зарегистрированными названиями.

Скоро на рынке России появится новая марка автомобилей. Бренд Tenet был создан компанией AGR, и предполагается, что под этим именем в стране будут реализовываться локализованные кроссоверы производства Chery.