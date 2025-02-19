Однако, официальный старт продаж намечен на 20 февраля.

Недавний пост на Reddit сообщает о том, что один из покупателей смог приобрести новый игровой графический процессор Nvidia GeForce RTX 5070 Ti до его официального релиза. В частности, пользователь приобрёл модель Asus Prime RTX 5070 Ti OC по цене, которая значительно превышает рекомендованную розничную, однако точные детали сделки остались неизвестными. Учитывая, что официальный анонс RTX 5070 Ti намечен на 20 февраля, этот случай подчёркивает, что многие ритейлеры в основном игнорируют сроки эмбарго.

Подобная ситуация уже происходила ранее с европейским розничным продавцом Proshop, который продал почти весь свой запас графических процессоров RTX 5090 дистрибьютору-спекулянту, который успел совершить покупку даже до окончания срока эмбарго, в то время как Proshop не стал отменять эти заказы. Карта GeForce RTX 5070 Ti, о которой идёт речь, была приобретена пользователем Reddit всего за два дня до ее официального релиза. Некоторые могут заметить, что отсутствие драйверов делает устройство не столь полезным для покупателя. Судя по комментариям автора поста, данная карта была куплена за внушительную сумму в диапазоне 1250–1350 долларов, включая налоги.

Тем временем потенциальным покупателям, планирующим приобрести модель GeForce RTX 5070 Ti 20-го числа, скорее всего, предстоит столкнуться с ситуацией, схожей с тем, что наблюдалось в прошлый месяц с запуском RTX 5090 и RTX 5080. По слухам, ситуация с поставками RTX 5070 Ti оставляет желать лучшего, как и у более мощных моделей. Геймерам придётся столкнуться со спекулянтами и длинными очередями на предзаказ. Несколько карточек RTX 5070 Ti уже выставлены на продажу значительно выше рекомендованной розничной цены.

Ожидается, что GeForce RTX 5070 Ti обеспечит прирост чистой игровой производительности в пределах 16-18% по сравнению с предшествующей моделью. Однако остаётся вопрос, оправдает ли такой скачок нового поколения его высокую стоимость. Это станет ясно позже, особенно в свете того, что AMD совсем скоро собирается представить свои более доступные графические карты RX 9070 и RX 9070 XT на архитектуре RDNA 4, которые появятся на рынке в начале следующего месяца.