Разработчикам необходимо еще около 150 тысяч, чтобы сравняться с Assassin's Creed Odyssey

В условиях неоднозначной ситуации в Ubisoft, последняя часть знаменитой серии Assassin's Creed пережила сложный этап разработки. Изначально намеченная к выходу в ноябре прошлого года, игра Assassin's Creed Shadows уже дважды переносилась.

По информации, поступившей от источников Insider Gaming, Ubisoft уверена, что релиз Assassin's Creed Shadows состоится 20 марта. Эта дата имеет важное значение для финансовых перспектив компании, так как она совпадает с концом финансового года 2024. С учётом того, что основатели Гиймо и их партнеры из Tencent ищут покупателя для компании, успешный запуск Assassin's Creed Shadows может значительно улучшить результаты последнего квартала и положительно сказаться на её финансовом состоянии.

Ubisoft сообщила, что количество предварительных заказов на Assassin's Creed Shadows сопоставимо с теми, что были на Assassin's Creed Odyssey. По данным Insider Gaming, Shadows уже заработала более 300 000 предварительных заказов.

После неудачи Star Wars Outlaws, Ubisoft рассчитывает на успешные продажи Assassin's Creed Shadows. Неполированность Outlaws и недостаточно популярная механика скрытности, вероятно, повлияли на осторожный подход Ubisoft к запуску Shadows. Игровой директор Чарльз Бенуа отметил, что последняя задержка была необходима для того, чтобы разработчики смогли доработать механики паркура.

Паркур в Assassin's Creed Shadows представляет особую сложность для команды, поскольку японская архитектура имеет свои особенности. В интервью IGN Бенуа объяснил, что требуются «сверхтекучие анимации» из-за уникального архитектурного стиля феодальной Японии, что является более сложной задачей по сравнению с работой над Valhalla и Odyssey.