Он будет устанавливаться в грузовики «Профи» и обновляемую серию «Патриот»

Ульяновский автозавод испытал грузовики «Профи» с новым дизельным двигателем в суровых условиях Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщает «Известия», ссылаясь на результаты испытаний, каждый грузовик проехал около 15 тысяч километров, при этом температура опускалась до минус 27 градусов. В будущем двухлитровый двигатель от компании Sollers будет устанавливаться как на «Профи», так и на обновляемую серию «Патриот».

Тестирование длилось одиннадцать недель. Инженеры проверяли такие параметры, как холодный запуск, работу моторов и системы бортовой диагностики при низких температурах, а также автоматическую регенерацию сажевого фильтра. По заявлению специалистов, двигатели запускались без каких-либо проблем. Также не было замечено рывков и задержек в работе двигателей в условиях холода.

Дизельный вариант УАЗ «Профи» готов к запуску на рынке. Планы по началу продаж намечены на весну текущего года. Для этой модели адаптирован двигатель, который ранее ставился на Sollers Argo, но теперь его мощность увеличена до 136 лошадиных сил и крутящий момент до 320 Нм.

Аналогичный двигатель будет установлен на УАЗ «Патриот», который также находится на стадии испытаний. Однако гражданские версии данного автомобиля планируется выпустить позже. Ожидается, что осенью объявят результаты обновления «Патриота», в рамках которого он получит, среди прочего, новую трансмиссию и изменённый внешний вид.

Также в конце января стало известно, что на Ульяновском автозаводе начала работать усовершенствованная линия для покраски кузовов. Нанесение грунтовки теперь осуществляют специализированные роботы. Такой подход обеспечит более равномерное покрытие и должно повысить качество лакокрасочного покрытия.