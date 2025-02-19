Вероятно, подобные батареи будут представлены в моделях OPPO Find X9 Pro или Find X10 Pro

OnePlus сыграл значительную роль в популяризации передовой кремний-углеродной (SiC) технологии, применяемой в аккумуляторах для смартфонов с ультравысокой емкостью, с помощью модели Ace 5, которая была предшественником текущего флагмана бренда с батареей ёмкостью 6000 мАч.

Прогнозируется, что к концу этого года ёмкость аккумуляторов может возрасти до 7000 мАч, а в некоторых будущих версиях смартфонов, возможно, до 7500 мАч, благодаря развитию технологии SiC. Тем не менее, известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что OPPO уже успешно преодолела этот ожидаемый рубеж, выпустив свой последний прототип батареи.

Согласно сообщениям, ёмкость нового аккумулятора значительно возросла благодаря увеличению содержания кремния до 15%, в то время как в модели Ace 5 этот показатель составляет всего 6% при емкости 6100 мАч. Успех OEM-производителя может привести к выпуску устройства следующего поколения, например, преемника Find X8 Pro или Ultra, который станет первым смартфоном компании с батареей на 8000 мАч.

Несмотря на внушительные размеры аккумулятора, флагманские модели серии Find X9 или X10 по-прежнему будут поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт SuperVOOC, как у X8 Pro. Интересно, сможет ли этот смартфон также поддерживать магнитную беспроводную зарядку AirVOOC мощностью 50 Вт от Oppo, если информация из новой утечки окажется правильной.