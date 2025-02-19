В этом году компания планирует выпустить еще две версии данной модели

Компания Tesla начала массовую сборку обновлённой версии электрокроссовера Model Y на своей Гигафабрике в Шанхае. Первые автомобили, сошедшие с конвейера, представлены в двухмоторной комплектации. Как сообщает CarNewsChina, поставки этих автомобилей для китайских клиентов начнутся до конца месяца.

Новая уже Tesla Model Y представлена в Китае, она получила модернизированный дизайн, улучшенные мультимедийные функции и более производительные энергосистемы. Двухмоторная версия развивает мощность в 450 лошадиных сил, что позволяет ей разгоняться до 100 км/ч всего за 4,3 секунды, а 78,4-киловаттная батарея обеспечивает до 719 километров пробега на одном заряде.

Заказы на новинку стартовали с эксклюзивной версии Launch Edition, которая, по информации издания, за первый день собрала 50 тысяч предзаказов. В настоящее время цена Model Y в Китае варьируется от 253 500 до 303 500 юаней, что эквивалентно 3,16 и 3,8 миллиона рублей.

Завод в Шанхае является самым крупным объектом в производственной сети Tesla, и Китай занимает важное место в стратегии компании. По итогам 2024 года доля продаж Tesla в КНР составила 52%, при этом часть автомобилей, произведенных в Шанхае, отправляется в Европу.

В текущем году Tesla планирует расширить линейку обновленной Model Y, выпустив еще две версии. На рынок выйдет самая мощная и быстрая модификация Performance. Кроме того, в модельный ряд также вернётся вариант с трёхрядным салоном, который будет представлен как более доступная альтернатива большому Model X.