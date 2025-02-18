Российская сторона отметила, что в первую очередь необходимо принудить к этому Киев, напомнив про недавний удар по нефтеперекачивающей станции

В последние дни международная повестка вновь сосредоточена вокруг украинского конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США предлагали ввести мораторий на атаки на энергетические объекты как России, так и Украины. Однако, несмотря на эту инициативу, ситуация на местах остаётся напряженной. Украинские дроны продолжают атаковать объекты инфраструктуры, что, по словам Лаврова, создаёт угрозу не только для России, но и для других стран, включая Казахстан.

Дипломат обратил внимание на недавнюю атаку украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае. По его словам, это нападение напрямую затрагивает интересы Казахстана, так как станция является частью энергетической инфраструктуры, используемой для транспортировки нефти.

«Это, по сути, нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана», — подчеркнул Лавров.

Такие действия, по мнению российского министра, подрывают стабильность в регионе и создают дополнительные риски для международной энергетической безопасности. Лавров также отметил, что подобные атаки противоречат предложениям США о введении моратория на удары по энергетическим объектам.

На фоне этих событий и успешных переговоров между США и Россией, президент Украины Владимир Зеленский отменил свой запланированный визит в Саудовскую Аравию. По его словам, он «только что связался с партнёрами» и перенёс встречу на 10 марта. Зеленский объяснил это решение отсутствием поддержки со стороны США, что, по его мнению, связано с влиянием России. Глава Украины также заявил, что не намерен идти на какие-либо ультиматумы. Судя по всему, это большие затрагивает американскую позицию.

«Если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет?» — сказал Зеленский.

Ситуация с отменой визита Зеленского в Саудовскую Аравию вновь поднимает вопрос о роли Украины в переговорном процессе. Как отмечают эксперты, переговоры по урегулированию конфликта проходят без участия украинской стороны, что вызывает недовольство Киева.

Инициатива США о введении моратория на атаки энергетических объектов свидетельствует о стремлении Вашингтона снизить напряженность в регионе. Однако, как показывает практика, такие предложения сталкиваются с сопротивлением со стороны Украины. Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но не в таких условиях.

«Мы не можем игнорировать факты, когда российские объекты подвергаются атакам, а затем её обвиняют в эскалации», — заявил он.