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Zelikman
В скором времени OCCT начнёт функционировать на операционной системе Linux
Разработчики продемонстрировали её работоспособность на устройстве Steam Deck

OCCT уже давно заслужил доверие пользователей благодаря своей простоте и эффективности. Приложение предлагает широкий набор функций для стресс-тестирования и мониторинга компонентов системы. За последние несколько лет программа получила значительные обновления, включая современный интерфейс и новые инструменты. Теперь речь идёт о поддержке на операционной системе Linux.

Недавно разработчики OCCT представили альфа-версию программы для Linux, которая уже получила положительные отзывы от тестеров. Пока что доступ к этой версии ограничен и предоставляется только сторонникам проекта. Для остальных пользователей публичный релиз станет доступен позже, хотя точная дата пока не объявлена.

Одним из ключевых преимуществ OCCT для Linux является простота установки. Программа не требует root-прав и не зависит от внешних библиотек, что делает её удобной для использования даже начинающими пользователями. Пока функциональность мониторинга в Linux-версии уступает Windows-версии, но разработчики активно работают над улучшениями и планируют достичь схожего уровня в будущем.

OCCT был разработан с учётом совместимости с различными дистрибутивами Linux, включая Arch Linux и SteamOS. Разработчики OCCT сотрудничают с Valve для создания специальной версии, оптимизированной для SteamOS и Steam Deck. Это позволит пользователям Steam Deck проводить стресс-тестирование и мониторинг системы с минимальными усилиями, а также получать бесшовные обновления.

Автор OCCT подтвердил, что открытие исходного кода программы не планируется. Однако, возможно, что в будущем появится возможность интеграции со сторонним программным обеспечением. Точные планы пока не раскрыты, но команда OCCT обещает представить новые функции и улучшения к Computex 2025, который пройдет в конце мая. С появлением поддержки Linux программа становится ещё более универсальной. Остается только дождаться официального релиза.

#windows #linux #тесты #steam deck #приложения #occt
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