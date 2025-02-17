Электрокар завершил круг на 1,5 секунды быстрее и достиг максимальной скорости в 323 км/ч

Компания Porsche ранее сообщила о новом рекорде в Шанхае, установленном в октябре 2024 года. По утверждению Xiaomi, их электроседан SU7 Ultra смог улучшить время на круге по сравнению с Taycan Turbo GT на почти полторы секунды. Кроме того, SU7 Ultra продемонстрировал более высокую максимальную скорость. Ожидается, что продажи этой версии в Китае начнутся 27 февраля.

Porsche Taycan Turbo GT преодолел круг на автодроме Формулы-1 за 2 минуты 11,28 секунды. В свою очередь, Xiaomi SU7 Ultra преодолел тот же маршрут за 2 минуты 09,94 секунды. Если предельная скорость немецкого электрокара на самой длинной прямой составляла 300 км/ч, то вариант Xiaomi достиг 323 км/ч.

За рулём Porsche Taycan, устанавливающего рекорд, находился профессиональный гонщик и тест-пилот Ларс Керн, тогда как управление Xiaomi SU7 Ultra осуществлял один из инженеров-разработчиков. Также компания уточнила, что на этот раз в заезде участвовал стандартный серийный электромобиль, в отличие от недавно установленного круга на Нюрбургринге.

Скорее всего, успех китайского электроседана по сравнению с Taycan был обусловлен его большей мощностью. Если у Taycan Turbo GT двигатель развивает 1109 лошадиных сил, то три мотора SU7 Ultra способны генерировать 1548 лошадок. Кроме того, четырёхдверка будет оснащена шасси, доработанным по сравнению с обычным SU7, и более эффективным аэродинамическим обвесом.

Еще одним несомненным преимуществом SU7 Ultra является его цена. Заказать суперседан можно по стартовой цене 814 900 юаней, в то время как Taycan Turbo GT в Китае стоит почти в 2,5 раза больше. В текущем году Xiaomi намерена реализовать около 10 тысяч таких электромобилей.