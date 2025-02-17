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Zelikman
MSI выпускает новое обновление BIOS с внедрением микрокода Intel 0x116 для плат Z890 и B860
Данный патч должен повысить игровую производительность и стабильность процессоров Intel Core Ultra 200

Intel продолжает скрытно работать над новым патчем BIOS для платформы LGA 1851. Несмотря на то, что в предыдущие месяцы было выпущено множество обновлений BIOS, казалось, что усилия Intel по достижению обещанной производительности зашли в тупик. Однако, компания снова представила новый патч микрокода, который, судя по всему, направлен на повышение надежности процессоров.

Этот новый патч микрокода был передан MSI, который уже выпустил его в виде обновления BIOS. На данный момент подтверждено, что многие материнские платы на чипсетах Z890 и B860 поддерживают это обновление, включающее микрокод версии 0x116. Серия патчей микрокода была разработана для улучшения игровых возможностей настольных процессоров Core Ultra.

Предыдущий патч, микрокод 0x114, выпущенный в декабре 2024 года, не смог достичь ожидаемого уровня игровой производительности, что разочаровало как Intel, так и пользователей. С момента запуска этих процессоров Intel активно работала над выпуском обновлений, чтобы приблизиться к заявленным показателям производительности, и, похоже, продолжает исправлять проблемы с помощью нового микрокода.

Согласно примечаниям к обновлению, новый микрокод 0x116 будет применён после обновления BIOS на материнских платах MSI Z890 и B860 до последней версии. Точные изменения, которые он вносит, пока неизвестны, но в целом обновление обещает повысить надёжность некоторых не-K процессоров Intel Core Ultra 200S, улучшить совместимость с памятью и повысить потенциал разгона.

На данный момент не все модели материнских плат MSI Z890 и B860 поддерживают обновление до последней версии BIOS с микрокодом 0x116, но почти половина из них уже может быть обновлена. Теперь платформа должна пройти дополнительные тесты, чтобы оценить, какие именно изменения привносит патч 0x116.

#intel #технологии #msi #материнские платы #bios #lga 1851 #0x116
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