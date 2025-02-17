Однако, массовое распространение таких моделей начнётся после 2030 года

Об этом заявил представитель Shenzhen BYD Lithium Battery Сунь Хуацзюнь на тематическом мероприятии в Китайской Народной Республике. Его слова приводит издание Car News China.

Согласно Сунь Хуацзюню, в 2024 году концерн уже произвела первую партию твердотельных аккумуляторов ёмкостью 60 ампер-часов. В течение следующих двух лет BYD планирует начать «массовую демонстрацию» соответствующих технологий. По его оценкам, в период с 2027 по 2029 год батареи на основе сульфидных материалов будут применяться преимущественно в электрических автомобилях среднего и высокого ценовых сегментов. К 2032 году такие аккумуляторы станут доступны и для бюджетных моделей благодаря дополнительным исследованиям и масштабированию производства, что позволит снизить их стоимость практически до уровня традиционных батарей с жидким электролитом.

Год назад в Китае при участии BYD и CATL была создана Национальная платформа совместных инноваций в области твердотельных батарей (CASIP). Эта инициатива направлена на развитие академических и промышленных исследований в данной области. Специалисты CASIP считают, что внедрение ИИ для анализа больших объёмов данных улучшит эффективность разработки аккумуляторных технологий в 10–100 раз и сократит затраты на 70–80%.

Твердотельные батареи обладают рядом преимуществ перед традиционными аналогами: они компактнее, легче, быстрее заряжаются и способны запасать больше энергии. Кроме того, они лишены рисков утечки электролита, перегрева и возгорания. Хотя сама технология не нова, её широкое использование в автомобильной промышленности до сих пор сдерживалось высокой стоимостью.

В ближайшие годы твердотельные батареи собственной разработки намерены представить и другие автопроизводители, включая SAIC, Chery, Stellantis и BMW. Это свидетельствует о растущем интересе к данной технологии и её потенциале для трансформации рынка электромобилей.