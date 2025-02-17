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Zelikman
Emtek представила видеокарту GeForce RTX 5080 MIRACLE
Модель получила трёхслотовую систему охлаждения и три прозрачных вентилятора с ARGB-подсветкой.

Источник изображения: Videocardz

Все знают ASUS, MSI или Gigabyte, но мало кто слышал о южнокорейской компании Emtek. Накануне компания представила свой первый вариант видеокарты RTX 5080. RTX 5080 MIRACLE — это полностью кастомный дизайн с тремя вентиляторами и трёхслотовым кулером, выполненным в белом цвете. Вентиляторы полупрозрачные и поддерживают ARGB-подсветку. Карта не разогнана и работает на референсных частотах Nvidia— 2617 МГц.

Одна из особенностей этой видеокарты — это тренд, который постепенно набирает популярность среди производителей графических процессоров. Вместо того чтобы заставлять пользователей устанавливать фирменное ПО которого у Emtek нет, можно подключить к видеокарте кабель USB Type-C и управлять RGB-подсветкой напрямую через Windows.

Источник изображения: Videocardz

Эта функция стала доступна в Windows 11. Подключив USB-кабель к материнской плате, система распознаёт новое устройство, и управление подсветкой становится возможным без стороннего программного обеспечения. Это отличное решение для тех, кто хочет унифицированную экосистему и меньше лишнего софта для управления базовыми функциями, такими как освещение.

Emtek не раскрыла цену на RTX 5080, а южнокорейский сервис сравнения цен Danawa пока не включил эту модель в свой список. Поэтому точная стоимость карты остаётся неизвестной. В любом случае, Emtek продолжает удивлять своими уникальными решениями, и RTX 5080 MIRACLE — ещё один пример.

#nvidia #видеокарты #geforce #emtek #rtx 5080 miracle
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